Євросоюз надасть Україні допомогу для подолання наслідків повеней

У Європейській комісії підтвердили інформацію про те, що в рамках механізму цивільного захисту Європейського Союзу Італія направила в Україну літак, щоб допомогти ліквідувати наслідки повеней на південному заході країни.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні літак уряду Італії доправить постраждалому населенню насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, електростанції і намети. У вихідні Швеція прийняла на себе зобов'язання направити (в Україну - ред.) протипожежні бар'єри, шланги та технічних експертів", - йдеться в повідомленні пресслужби Європейської комісії.

Крім того, Європейська комісія надає Україні допомогу з картографування постраждалих районів через супутникову систему Євросоюзу Copernicus.

"Швеція і Італія є доказом солідарності Євросоюзу в разі стихійних лих. Ми готові надати подальшу допомогу всім, хто перебуває в постраждалих районах, і підтримати органи цивільного захисту, які прагнуть задовольнити нагальні потреби на місцях", - заявив комісар з кризового управління Янез Ленарчич.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив про те, що Італія прийняла рішення надати гуманітарну допомогу рятувальникам, які ліквідують наслідки повеней у західних регіонах України. Літак з обладнанням для ДСНС прибуде до Івано- Франківська сьогодні ввечері.