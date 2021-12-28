Євросоюз надасть Україні EUR5 мільйонів на програму з ядерної безпеки

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала Угоду про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською комісією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Загальна вартість програми складає 6,5 млн євро, з яких ЄС надасть 5 млн євро, а внесок України - 1,5 млн євро. Фінансування буде спрямовано на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом захоронення радіоактивних відходів "Підлісний", а також поводження з відходами, які там містяться.

Фінансування також сприятиме удосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження", - йдеться у повідомленні.

Стефанішина також підписала Додаткову угоду No1 між урядом України та Європейською комісією про внесення змін до Угоди про фінансування заходу "‎Програма технічного співробітництва 2019".

Додатковою угодою передбачається переспрямування коштів на підтримку розвитку спроможностей органів державної влади щодо імплементації Угоди про асоціацію у сфері транспорту. Зокрема, допомога дозволить покращити зв'язок та сумісність різних видів транспорту, ефективність використання наявних потужностей, знизити вартість транспортних послуг задля активізації торгівлі.