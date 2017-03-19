Все банки с российским госкапиталом в Украине ведут переговоры о продаже – НБУ

Национальный банк Украины заявляет, что все украинские банки с российским государственным капиталом в Украине ведут переговоры о продаже.

"Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже", - сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

По ее словам, НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины, потому что "в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя".

Е.Рожкова отметила, что возможная продажа банков не повлияет на их клиентов.

Она добавила, что подпавшие под санкции банки являются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами.

Как сообщалось, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом. Санкции сроком на один год будут применены к ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.