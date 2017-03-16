Все пути в зону АТО перекрыты - Нацгвардия

Все автомобильные и железнодорожные пути, ведущих к линии разграничения с неподконтрольными территориями Донбасса, перекрыты, сообщили в Нацгвардии.

"В выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, были перекрыты силами Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы, чтобы обеспечить контроль и воспрепятствовать незаконному перемещению товаров", - говорится в сообщении.

"На стационарных и мобильных блокпостах на территории Донецкой и Луганской областей несут службу более 800 стражей порядка, в частности - почти 200 бойцов Нацгвардии. В среднем на сутки заступает более 400 правоохранителей, из них почти 80 - военнослужащие Национальной гвардии Украины", - сообщают в НГУ.

Голос Столиці 106 FM

http://gs.fm