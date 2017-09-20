Всего за 4 дня проект с украинскими корнями DMarket собрал более $10 млн инвестиций

DMarket токены станут основной валютой новой игровой экономики

Первый глобальный маркетплейс для торговли игровым контентом DMarket привлек $10,4 млн инвестиций от продажи своих токенов, реализация которых завершилась 21 августа.

В основе DMarket заложена технология блокчейн и смарт-контракта. DMarket токены станут основной валютой новой игровой экономики. Геймеры всех без исключения игр смогут использовать их для продажи, покупки, обмена виртуальных вещей на новом маркетплейсе.

Официальный старт продажи DMarket токенов состоялся 17 августа 2017 года в полдень (12:00 PM NYC Time, UTC-4). За это время компания реализовала более 34,5 млн токенов, обменный курс - 1000 DMarket токенов за 1 ETH. Учитывая бонусы, предоставленные DMarket в течение первой фазы, компания продала токенов на $11,4 млн.

Фактически мы провели тестовую короткую продажу токенов, чтобы удостовериться в востребованности продукта. Рассчитывали на $1 млн, а в итоге привлекли $10,4 млн. Основная фаза продаж DMarket токенов пройдет в ноябре текущего года, и мы ожидаем еще больший ажиотаж, имея alpha-версию продукта, а также пул контрактов с известными издателями и разработчиками игр", - отметил Владимир Панченко, основатель и CEO DMarket.

На данный момент DMarket поддерживают несколько крупных студий разработки игр - 4A Games (Metro 2033, Metro: Last Light), GSC Game World (S.T.A.L.K.E.R, серия Cossacks), Tatem Games (Carnivores, Vivesector,Cryostatis), а также инвестиционный фонд Pantera Capital. Кроме того, компания ведет переговоры еще с десятком крупных мировых издателей о заключении соответствующих соглашений.

Официальными консультантами компании являются лидеры игровой и блокчейн индустрии, а также мировые инвесторы. Среди них: Орен Клафф (управляющий директор Intersection Capital), Брайан Керр (управляющий директор в GL Ventures, основатель и CEO Fnatic Gear), Мо Левин (основатель Keynote Events, специалист в блокчейне и стартапах), Игорь Мацанюк (Chairman Games Insight, экс-вице-президент Mail.ru, основатель IMI.VC и Farminers), Денис Довгополый (основатель GrowthUP Group), Евгений Григорович (GSC Game World), Олег Яворский (сооснователь Vostok Games), Игорь Карев (CEO Tatem Games).

Следующее "окно" возможностей для инвесторов откроется в ноябре 2017 года, во время второй - основной фазы продажи токенов DMarket. Их стоимость по сравнению с первым раундом вырастет на 25% (750 DMarket токенов за 1 ETH). Проводить дополнительную эмиссию токенов после завершения второго раунда компания не планирует.

DMarket откроет торговлю виртуальными предметами для всех геймеров мира. До сих пор такую привилегию имели лишь 6% из 2,2 млрд человек, увлекающихся видеоиграми.

В 2016 году прибыль игровой индустрии достигла $100 млрд. Ожидается, что эта сумма вырастет до $128 млрд к 2020 году.

О команде DMarket: Владимир Панченко, сооснователь и CEO DMarket. Частный продавец видеоигр No1 в мире - более 15 млн проданных игр через Ebay, G2A и Kinguin за последние 5 лет. Основатель skins.cash - второй в мире по объемам продаж платформы по торговле виртуальными предметами (в 2016 году продано более 12 млн игровых предметов).

Александр "ZeroGravity" Кохановский, сооснователь проекта. 17 лет опыта работы в киберспорте. Основатель Na'Vi (Natus Vincere) - одной из самых популярных и успешных киберспортивных команд в мире. В 2016 году стал акционером ESforce Holdings - третьей в мире по величине eSports организации с объемом инвестиций в размере $100 млн.

Андрей Хаврюченко, блокчейн-архитектор проекта. Ведущий разработчик криптовалюты DASH (входит в топ-10 мировых криптовалют, рыночная капитализация - $1,4 млрд). На его счету - более 26 лет опыта в разработке программного обеспечения и 4 года опыта крипторазработки.

Узнать больше о DMarket на https://dmarket.io/.