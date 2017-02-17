Всех предпринимателей, закрывшихся после изменений по единому налогу, проверят

Государственная фискальная служба планирует проверить всех физических лиц- предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 - начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога.

Об этом сообщил в пятницу журналистам глава ГФС Роман Насиров, передает УНИАН.

"Многие из тех, кто закрылись, это были неработающие субъекты хозяйственной деятельности. Причем не работали они уже год или два. Поэтому их проверить не так трудно. Но были и такие случаи, когда мы понимаем, но это трудно доказать, что предприятие работало, но просто ничего не декларировало", - сказал он.

По словам Насирова, наряду с закрытием нерабочих субъектов хозяйствования в январе открылось 28 тысяч новых.

"Процесс проверок установлен законодательством, и он будет проходить в установленном порядке. Если бы в налоговой политике было предусмотрено, что есть отдельный порядок закрытия - без проверки. Мы проверяем согласно кодексу", - добавил глава ГФС.

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.