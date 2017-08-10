Всемирный банк будет осуществлять закупки через ProZorro

Всемирный банк планирует закупать через ProZorro товары и услуги для своих проектов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечается, Всемирный банк завершил оценку функционирования электронной системы публичных закупок ProZorro в Украине.

"Целью этой миссии было проверить, соответствует ли ProZorro требованиям Многостороннего банка развития (MDB - Multilateral Development Bank) о проведении электронных публичных закупок с использованием механизмов электронных реверсивных аукционов", - сообщает МЭРТ.

Согласно сообщению, в результате проведения оценки Всемирный банк сделал положительное заключение по использованию ProZorro по методам закупок "Закупки в свободной торговле" и "Национальные конкурсные торги".

"Результаты этой оценки - основа для принятия Всемирным банком решений по использованию системы для проведения закупок, которая им финансируются. Оценка подтвердила, что Всемирный банк может использовать ProZorro для проведения закупок товаров, услуг и работ в Украине", - говорится в сообщении.

По состоянию на май 2017 года общая экономия по завершенным закупкам, которые осуществлялись через систему ProZorro, превысила 16,7 млрд гривен.