Всемирный банк раскритиковал планы Украины ввести налог на выведенный капитал

Введение в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль в настоящее время неприемлемо из-за риска потери налоговых поступлений.

Об этом заявил на пресс-конференции во вторник ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан.

"Большинство стран налогоблагает корпоративную прибыль и только немногие перешли к налогообложению распределенной прибыли. При этом во время такого перехода многие из этих стран потеряли существенную долю доходов от налогообложения прибыли. Такая потеря сейчас недопустима для Украины", - цитирует Кхана агентство "Интерфакс-Украина".

Украине в ближайшее время понадобятся значительные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискальных потребностей, в такой ситуации страна должна сохранить уровень налоговых поступлений.

Введение налога на выведенный капитал было одобрено еще в 2016 году на одном из заседаний Национального совета реформ. В начале октября 2017 года этот налог был поддержан на заседании Кабинета министров. Был разработан законопроект, согласно которому ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей, но из-за позиции Международного валютного фонда его так и не внесли в Раду.

И правительство, и президент признают, что на первых порах этот налог приведет к резкому падению доходов государственного бюджета. Потери первого года внедрения нового налога могут составить от 20 до 23 млрд гривен.