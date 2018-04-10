Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,5%

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,5%.

Об этом сообщил руководитель программ и ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан, пишет Finclub.

"Наш прогноз роста экономики остается на уровне 3,5% в 2018 году. Такой прогноз оправдан при проведении необходимых реформ", - сказал он.

Среди таких реформ во Всемирном банке выделили: создание антикоррупционного суда, реформ корпоративного управления в госбанках, создание рынка земли и приватизация госпредприятий.

"При проведении всех этих реформ, экономика в среднесрочной перспективе может расти на 4% в 2019-2020 годах", - отметили во Всемирном банке.

Ранее "Минфин" сообщал, что в обновленном консенсус-прогнозе МЭРТ рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 несколько ускорится - до 3,3%.

Минфинhttps://minfin.com.ua/2018/04/10/33157945/