Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта для Украины на уровне 2% в 2017 году. Об этом говорится в обзоре банка "Глобальные экономические перспективы".

Согласно прогнозам, в 2018-2019 годах рост ВВП составит 3%.

Также аналитики ВБ констатируют рост украинской экономики на 1% в течение 2016 года (в 2015 году наблюдалось падение экономики на 10%).

В то же время, инфляционные процессы стабилизировались-уровень инфляции не превышает 15% с апреля прошлого года, отмечается в обзоре. Также с сентября 2016 года наблюдается очень низкая волатильность обменного курса.

Как поясняют аналитики Всемирного банка, прогнозируемый рост ВВП Украины в 2017 году будет обусловлен продолжением реформирования системы госфинансов, успешным управлением государственным долгом, субсидиями на реформирование энергетического сектора экономики и банковской системы.

Напомним, Нацинональный банк Украины допустил увеличение ВВП до 3% в 2017 году.