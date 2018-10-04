Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%. Соответствующее заявление сделал ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан в Киеве.

По его словам, в следующем году Всемирный банк ожидает роста ВВП на уровне 3,5%.

Напомним, ранее стало звестно, что Всемирный банк готов предоставить Украине гарантийные операции на 650 миллионов долларов в поддержку реформ, необходимых для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Национальном банке Украины заявили, что проведенное стресс-тестирование обнаружило необходимость докапитализации восьми банков на общую сумму 6,1 миллиарда гривен.