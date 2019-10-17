Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что Всемирный банк увеличил прогноз роста украинской экономики в 2020 году с 3% до 3,7%, информирует enovosty.com/news.

"Украина - одна из немногих стран, для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону. Большинство других стран замедляются, а не ускоряются", - отметил министр. По его словам, прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики. "Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8% при условии успешной реализации программы правительства и изменения бизнес-климата в Украине к лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализацию рынков, судебную реформу, качественную работу правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон от правительства и политиков", - добавил Милованов.

Согласно приведенной министром фотографии документов, также Всемирный банк улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на текущий год до 3,4% с 2,7%, прогнозируемых ранее, а в 2021 году ожидает роста на 4,2%. Индекс инфляции, по прогнозам банка, составит 6,8% в 2019 году, 6% - в 2020 и 5,4% - в 2021 году.

Как сообщалось ранее, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3% с 2,7%, прогнозируемых ранее. В 2020 году МВФ ожидает рост на 3%, как и ранее.

Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%. Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%. Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

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