Всемирный банк выделил Украине кредит на 150 млн долларов

Совет Всемирного банка (ВБ) одобрил решение предоставить Украине новый заем на сумму 150 млн долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения.

Как сообщается, выделенные деньги предназначены на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт. "Украина обладает креативным и уникальным деловым потенциалом и может производить высококачественную конкурентоспособную продукцию", - заявил директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен. Однако, по его словам, многочисленные препятствия ограничивают возможности Украины в экспорте.

"Одним из них является нехватка финансирования. Доступ к долгосрочному финансированию для предприятий малого и среднего бизнеса поможет стране увеличить экспорт и будет способствовать оживлению экономического роста в Украине", - добавил Кахконен.

Согласно сообщению, проект будет реализован "Укрэксимбанком". Украинское финансовое учреждение предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут участвовать в программе. Последние, в свою очередь, будут финансировать украинские предприятия-участники программы.

Напомним, ранее был опубликован текст обновленного Меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ. Для следующего транша Украине необходимо будет выполнить минимум шесть условий.

Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.