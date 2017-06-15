Всеобщее декларирование для физлиц вводиться не будет - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины не намерен инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов и расходов для физических лиц.

"Это было постоянное предложение в каждой резолюции для того, чтобы запустить программу, систему декларирования доходов. В проектах такие решения были, мы их не утверждали правительством, то есть фактически эта система внедрена не будет", - сказал В.Гройсман на брифинге в Запорожье в четверг, говоря о наличии в бюджетной резолюции на 2018-2020 годы пункта о введении общего декларирования для физлиц.

Как сообщалось, по информации агентства "Интерфакс-Украина", в проекте бюджетной резолюции на 2018-2020 года Кабмин планировал определить приоритетом введение общего декларирования доходов и расходов физических лиц и налогового контроля с использованием непрямых методов по соответствию доходов и расходов и дальнейшее снижение налогов на заработную плату.