Всесвітній банк переглянув прогноз зростання ВВП України у 2021 році

Всесвітній банк змінив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2021 рік у бік поліпшення, а саме до 3%. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на січневий випуск "Перспектив глобальної економіки" СБ.

Для порівняння, на початку жовтня він оцінював перспективи істотно скромніше - в 1,5%.

Згідно з документом, СБ оцінює падіння економіки України у 2020 році в 5,5% і прогнозує зростання на 3,1% у 2021 році.

Повідомлялося, що Мінекономіки зберігає оцінку падіння ВВП України у 2020 році на 4,8% і очікує його зростання на 4,6% у 2021 році.

Всесвітній банк спрогнозував помірне відновлення світової економіки - зростання світового ВВП на 4% у 2021 році в разі широкомасштабного впровадження вакцини COVID-19.

За матеріалами Інтерфакс-Україна