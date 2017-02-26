Вскоре в кассах столичного метрополитена перестанут продавать жетоны

В Киевском метрополитене сообщили, что планируют переформатировать кассы на работу с карточками и посоветовали покупать жетоны в автоматах. Вскоре в кассах их не будет вообще, передает УНН.

"Все больше пассажиров переходят на карточки, а мы напоминаем, что жетон будет выведено из обращения до конца года. Мы переформатирует кассы на работу с карточками, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. Вскоре в кассах их не будет вообще", - говорится в сообщении .

Кроме того, по информации пресс-службы столичного метрополитена, для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополненной на необходимое количество, что значительно экономит время и средства.

Напомним, в КП "Киевский метрополитен" планируют изъять из обращения жетоны в течение этого года .