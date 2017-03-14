Вступил в силу новый порядок перемещения товаров в зоне АТО

Порядок перемещения товаров через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе вступил в силу..

Порядок был утвержден постановлением Кабинета Министров No99 от 1 марта, опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти Урядовий кур'єр 4 марта и вступает силу через 10 дней со дня его опубликования, а именно 14 марта.

Согласно утвержденному правительством порядку перемещения товаров, через линию разграничения разрешается перевозить в составе гуманитарного конвоя продукты питания и лекарственные препараты, товар и продукцию металлургической, горнообогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры.

Также порядок перемещения товаров утверждает создание гуманитарных площадок, на которых будут формироваться грузы для отправки гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию, а также гуманитарно- логистических центров, где будет осуществляться мелкая и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, обувью или бытовой химией.

"По решению руководителя антитеррористической операции в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения", - гласит постановление Кабинета министров.

Отмечается, что постановление вступает в силу через 10 дней с момента ее опубликования, а пункты 9 и 31 Порядка перемещения товаров - через месяц.

Напомним, 25 января ветераны АТО и активисты заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная для прекращения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Участники блокады заявили, что не будут пропускать металл, уголь, древесину, а также партии алкоголя и сигарет.

Украинские власти не поддержали торговую блокаду Донбасса. Аргументом против этого стало то, что украинским ТЭЦ нужен уголь антрацитовой группы, который добывается в оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей. С 17 февраля в Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике.