Вступил в силу закон о дерегуляции рынка сахара в Украине

Закон No 2518-VIII О признании утратившим силу Закона Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" вступил в силу. Об этом сообщает УНН с ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Как указано на сайте ВРУ, закон вступает в силу сегодня, 20 сентября. В тексте закона говорится, что государственное регулирование производства и реализации сахара действовало с 1999 года. Сейчас эта норма отменена.

Закон был принят 4 сентября, до 4 октября Кабинет министров привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом, а также обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Напомним, 4 сентября 2018 Верховная Рада отменила государственное регулирование сахарной отрасли. За соответствующий законопроект проголосовали 263 народных депутата.