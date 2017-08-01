Вступило в силу Соглашение о свободной торговле с Канадой

Сегодня, 1 августа, вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой откроет беспошлинный доступ для украинских экспортеров к 98% рынков товаров.

В то же время, учитывая разную степень экономического и социального развития, стороны будут применять принцип асимметричности обязательств, что позволит Украине адаптировать торговлю с Канадой к новым условиям. Поэтому Украина будет использовать переходные периоды до полной либерализации импортных пошлин.

"Канадский рынок привлекателен для украинских экспортеров, ведь Канада импортирует на более 400 млрд долларов США ежегодно. Отмена импортных пошлин Канадой позволит украинским производителям пищевой, легкой, химической, нефтехимической и машиностроительной промышленности получить максимальные преимущества на канадских рынках", - комментирует возможности Соглашения Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Согласно прогнозным расчетам введение в действие Соглашения приведет к незначительным потерям доходов государственного бюджета, в частности от отмены ввозных пошлин примерно на 1,2 млн долларов США в первый год действия Соглашения. В то же время в среднесрочной перспективе недопоступления могут быть компенсированы за счет НДС, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций в объеме около 36 млн долларов США в течение трех лет.

"Соглашение о свободной торговле с Канадой, которое вступило в силу сегодня, открывает новые возможности для украинского бизнеса. Преференции в рамках Соглашения будут действовать для товаров, которые полностью происходят из Украины, а также товаров, полученных с использованием сырья и материалов, происхождением из третьих стран в соответствии с требованиями Соглашения. Работаем вместе, чтобы возможности, предоставляемые Соглашением, превратились в новые контракты, поставки и валютные поступления в Украину", - отметила Наталья Никольская, заместитель Министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины, главный переговорщик Соглашения о свободной торговле с Канадой.

Положения Соглашения соответствуют стандартам ВТО и обязательствам сторон в этой международной организации, а также обеспечивают углубление торгового и экономического сотрудничества, в частности в части: торговли товарами, правил и процедур происхождения; содействия торговле; применения защитных, санитарных и фитосанитарных мер; снижения технических барьеров в торговле; доступа к государственным закупкам; защиты прав интеллектуальной собственности; электронной коммерции; защиты окружающей среды; урегулирования споров и тому подобное.

Как известно, с 2009 года Правительства Украины и Канады вели переговоры по либерализации двусторонней торговли. 14 июля 2015 переговорной группе от Правительства Украины во главе с заместителем Министра экономического развития и торговли - Торговым представителем Украины Наталья Никольская удалось успешно завершить переговорный процесс.

11 июля 2016 Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов и Министр международной торговли Канады Фриланд подписали Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. 14 марта 2017 года завершился процесс ратификации Соглашения украинским Парламентом.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

Кабінет Міністрів України

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