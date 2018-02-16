ВТБ закроет к лету 2018 года лишь одно-два отделение в Украине - глава российского банка

Летом 2018 года в Украине останется лишь один или два офиса российского банка ВТБ. Об этом сегодня в кулуарах инвестиционного форума в Сочи (РФ) заявил глава банка Андрей Костин, сообщило "РИА Новости".

Он уточнил, что открытые офисы останутся в Киеве.

По словам Костина, отделения ВТБ в Украине закрывают "очень жестко", при этом происходит расчет со всеми вкладчиками.

7 марта 2017 года "Сбербанк России" заявил, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В ответ Украина ввела санкции против украинской "дочки" "Сбербанка" и других банков с российским капиталом, в том числе ВТБ.

Санкции Нацбанка Украины в отношении "Сбербанка", "Проминвестбанка", ВТБ, "БМ Банка" и VS Bank сроком на один год вступили в силу 23 марта.

28 марта Костин отмечал, что украинскую "дочку" ВТБ до конца 2017 года либо продадут, либо превратят в финансовую компанию.