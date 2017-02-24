ВТО отклонила апелляцию РФ в торговом споре с Евросоюзом

Всемирная торговая организация решила отклонить апелляцию Российской Федерацию относительно признания незаконным запрета на ввоз свинины из европейских стран, пишет РБК-Украина.

"ВТО отклонила апелляцию России от октября прошлого года на августовское решение организации признать незаконным решение Москвы запретить ввоз свиней и свиноводческой продукции из стран ЕС", - отмечается в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, директор департамент торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявил, что министерство экономического развития Российской Федерации сейчас изучает поданный Украиной к России иск в рамках Всемирной торговой организации и в течение десяти дней подготовит свой ответ.