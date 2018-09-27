ВТО понизила прогнозы роста мировой торговли на 2018 и 2019 годы

27 сентября 2018, 15:04
 Экономика Источник: КоммерсантЪ (Россия)

Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста объемов мировой торговли с 4,4% до 3,9% в 2018 году и с 4% до 3,7% в 2019-м, сообщается на сайте организации.

Замедлению темпов роста мировой торговли будут способствовать эскалация торговых споров и ужесточение условий на кредитных рынках, отмечают эксперты ВТО. «Растущие торговые трения представляют собой самый большой риск для прогнозирования, однако ужесточение монетарной политики и связанная с этим волатильность также могут дестабилизировать торговлю и производство»,— говорится в сообщении.

Источник: КоммерсантЪ (Россия)
 
 
 