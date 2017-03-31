Введение абонплаты за газ не приведет к увеличению суммы платежек - П.Розенко

Новая система оплаты за газ, которая будет действовать с 1 апреля, не приведет к увеличению расходов людей. Об этом, как сообщает Правительственный портал, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.

"Это не является новым платежом. Стоимость, которую люди платили за газ, просто будет разбита на два платежа. Это абсолютно не приведет к увеличению платежек. На сегодня цена на газ зафиксирована на уровне 6879 грн (за кубический метр - ред.) И никаких оснований ни для увеличения цены на газ, ни на жилищно-коммунальные услуги я не вижу", - сказал он.

По его словам, в принятом законе "О рынке природного газа" зафиксировано, что цена на транспортировку газа должна быть отделена от стоимости самого газа.

"То есть в данном случае, НКРЕКП просто формально выполнила закон и рассчитала стоимость транспортировки газа", - отметил П.Розенко.

Он также выразил здивання тем, что органы, которые принимают такие решения, не выходят к людям и не объясняют их.

Как сообщал УНН, Кабинет министров планирует проанализировать процесс расщепления платы за газ, пройдет с 1 апреля, и смоделирует формулу, по которой формируются платежки.