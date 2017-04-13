Введение системы единого номера для мобильных операторов приостановлено

Высший хозяйственный суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Диалинк" и отменил решения судов предыдущих инстанций о признании договора между Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) и компанией "Эс Ай Центр" (Киев) о закупке услуг по проектированию, разработке, внедрению и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Централизованная база данных перенесенных номеров (MNP).

Об этом говорится в сообщении компании "Эс Ай Центр", передают Українськi Новини.

Компания отмечает, что решение суда отстрочит внедрение базы на несколько месяцев.

13 апреля Высший административный суд намерен рассмотреть кассационную жалобу "Диалинка" на решения судов предыдущих инстанций о выводах Антимонопольного комитета относительно внедрения базы.

"Если ВАСУ отменит эти решения, возникнет юридическая коллизия - в тендере по MNP появятся 2 победителя. Таким образом, проект в принципе будет остановлен на неопределенное время", - отметили в компании.

Также компания подчеркивает, что юристы "Диалинка" подали более 20 судебных исков в отношении компании "Эс Ай Центр" по вопросу внедрения MNP.

Напомним, редактор издания Business Insider Мэтт Вайнбергер написал колонку- прогноз о том, что вскоре умрут все смартфоны, так как на их место придут совсем другие технологии.