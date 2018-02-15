ВВП Украины в прошлом году вырос на 2,2%

Валовый внутренний продукт Украины в прошлом году вырос на 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), ссылаясь на данные Государственной службы статистики.



"Среди положительных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС", - отмечает МЭРТ.



Ранее сообщалось, что рост реального ВВП Украины в IV квартале 2017 года в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) составил 1,8%. По сравнению с третьим кварталом 2017 года экономика Украины с учетом сезонного фактора выросла на 0,4%.