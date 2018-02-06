ВВС: Окружение Януковича отмыло более $1,6 млрд на Евровидении в Украине

Британская компания помогла окружению беглого президента Украины Виктора Януковича в получении прибыли от конкурса "Евровидение" в 2017 году в Киеве. Об этом сообщает ВВС Украина.

Сообщается, что конгрессно-выставочный центр "Парковый", в котором проходили вечеринки и мероприятия приуроченные к Евровидению-2017, принадлежит компании, зарегистрирванной в английском графстве Хертфордшир. Через компании, зарегистрированные по тому же адресу, вывели более 1,2 миллиардов фунтов стерлингов, что составляет более 45 миллиардов гривен или 1,6 миллиардов долларов.

При этом, украинская фирма-владелец "Паркового", принадлежит британской компании Fineroad Business LLP, которая в свою очередь является партнером двух непрозрачных фирм на острове Невис в Карибском море.

Согласно исследованию Transparency International, один из офисов в Поттерс Баре был юридическим адресом для более ста различных компаний, вовлеченных в международные схемы отмывания денег. Почти все компании связаны с "грязными деньгами" из России и других бывших советских государств.

Согласно документам, украинский государственный вещатель платил владельцам "Паркового" за проведение мероприятий во время конкурса. В BBC убеждены, что часть прибыли оказалась в карманах окружения Януковича.

Стоит отметить, что контролирующем лицом "Паркового" указан гражданин Украины Сергей Московский, который является главным акционером компании Fineroad Business.

Как сообщал NEWSONE, ранее прокуратура Киева осуществила действия по передаче вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве в непосредственное управление государственного предприятия "Финансирование государственных проектов".

NewsOne

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