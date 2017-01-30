В.Янукович и экс-высокопоставленные должностные лица подозреваются в отмывании более 200 млрд грн - Госфинмониторинг

Бывший президент Украины и экс-высокопоставленные должностные лица могут быть причастны к отмыванию 201,7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга Украины.

По информации Госфинмониторинга, они продолжают активную работу по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его близкими, экс-должностными лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины.

"Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного УК Украины, по этим материалам составляет 201,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, по результатам расследования заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с В.Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,54 млрд долл. США.

В Госфинмониторинге также сообщили, что за весь период проведения расследований (март 2014-декабрь 2016 годов) относительно финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными лицами, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов.