Выбросы в Крыму не дают основания для поставки воды - Черныш

Катастрофа в Армянске - не основание для переговоров о поставке воды во временно оккупированный Крым. Об этом заявил министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Опасное предприятие нужно останавливать, если не хватает воды для технологического процесса", - подчеркнул он.

Черныш отметил, что версия россиян о том, что вся проблема в недостатке воды для охлаждения кислотонакопителя пока не потверждается. Он также добавил, что российские оккупанты в Крыму затягивают с обнародованием результатов экспертиз и обещают предоставить их не раньше 29 сентября.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.