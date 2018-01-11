Выходные в Украине в 2018 году: Кабмин утвердил перенос рабочих дней

Правительство одобрило решение о переносе рабочих дней в 2018 году.

Cоответствующее распоряжение было принято на заседании Кабинета министров Украины.

Согласно решению, правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2018 году рабочие дни:

в связи с празднования 8 марта Международного женского дня - с пятницы, 9 марта - на субботу, 17 марта;

в связи с Днем международной солидарности трудящихся - с понедельника, 30 апреля - на субботу, 5 мая;

в связи с празднованием Дня Конституции Украины - с пятницы, 29 июня - на субботу, 23 июня.

Также Кабмин предлагает перенести рабочий день с понедельника 31 декабря - на субботу, 29 декабря.