Выплата $1 млрд госдолга не повлияла на валютный рынок - НБУ

На этой неделе Украина выплатила по государственному долгу более $1 млрд, и это не имело негативного влияния на валютный рынок.

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил, что на этой неделе Украина полностью рассчиталась с МВФ по программе stand-by, которая была основана в 2014 году, а также оплатила долги по еврооблигациям, эмитированных в иностранной валюте, и проценты по ним.

- Эти выплаты были заложены в наши макроэкономические прогнозы и никак не повлияли на валютный рынок, - заверил главный банкир Украины.

По его словам, выплаты были предусмотрены в графике обслуживания долга, поэтому риски влияния на валютный рынок нивелированы.

Ранее стало известно, что по программе stand-by, начатой в 2014 году, Украина окончательно рассчиталась с МВФ