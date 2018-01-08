Высокие показатели средней зарплаты Киеву обеспечивает армия чиновников – эксперт

Если при расчете средних заработков горожан не учитывать многотысячные зарплаты судей и государственных служащих, средняя зарплата в Киеве будет даже меньше, чем по Украине. Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко. Говоря о тех, кто «подтягивает» показатели средней столичной зарплаты, он отметил неплохо финансируемые правоохранительные органы, государственных служащих, зарплаты которых последние несколько лет составляют вполне конкурентные 15-20 тыс. грн. в месяц, и судей, некоторые из которых, по данным Дорошенко, получают 530 тыс. грн в месяц.

«Естественно, если мы приплюсуем все суды – Верховный суд и т. д., которые находятся в Киеве, центральные органы власти, международные институции, представительства ЕС, диппредставительства разных стран, международные компании, которые имеют представительства в городе Киеве, средняя зарплата будет высокой. А вот если их убрать, средняя заработная плата в Киеве получается значительно ниже, чем 7 300 грн», - заявил эксперт.

Именно 7 300 в Кабинете министров называют средней зарплатой по Украине. Хотя, как считает Алексей Дорошенко, даже эта сумма фактически рассчитана на основе заработков трех регионов.

«А именно - города Киева, Киевской области, население которой работает в городе Киеве, и Донецкой области. Все остальные регионы получают меньше. Значительная часть, – а именно 10 регионов, - не дотягивают даже до отметки 6 тыс. грн в месяц», - заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины.

Так что, по его мнению, оперировать понятием средней зарплаты в 7 300 грн для определения покупательской способности граждан просто некорректно. Ведь при ее расчете все цифры идут в общий котел – и полумиллионная зарплата судьи, и 3 200 грн. заработка простого рабочего.

«В Тернопольской области самая низкая отметка зарплаты в нашей стране – а именно 5 тыс. грн в месяц», - напомнил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

Источник.info

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