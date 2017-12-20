Высокий суд Лондона начал рассматривать дело "ПриватБанка"

Высокий суд Лондона начал рассмотрение дела "ПриватБанка" против его бывших собственников. Украина требует наложить арест на имущество, принадлежащее экс-владельцам финучреждения, в размере $3 млрд, передает УНН.

"Государственный "ПриватБанк" обратился к Высокому суду с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам "ПриватБанка", в размере $3 млрд.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мероприятиям", - отмечается в сообщении.

В целом же, государство в лице "ПриватБанка" обратилось в Лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства "ПриватБанка" по рефинансированию. Сейчас дело находится на этапе принятия решения по обеспечительным мерам в рамках производства.

Как сообщал "Украинский выбор", в отношении "ПриватБанка" подано более 400 исков.

Ранее стало известно, что бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка" будут судиться с государством.

Напомним, ГПУ подозревает руководство "ПриватБанка" в незаконной трансформации кредитного портфеля.

Украинский выбор

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