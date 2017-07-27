Высший хозсуд обязал Киевсовет отменить запрет на ночную продажу алкоголя - АМКУ

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил необходимость отмены Киевсоветом запрета на ночную продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины, передает УНН.

"Постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 25.07.2017 по делу No910/3681/17 была изменена резолютивная часть решения Хозяйственного суда Киева от 10.04.2017, согласно которой суд решил обязать Киевский городской совет выполнить решение Административной коллегии Отделения (АМКУ) от 20.12 .2016 No63, а именно - прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 3 статьи 50 и абзацем 9 части 2 статьи 15 Закона Украины "о защите экономической конкуренции" в виде совершения антиконкурентных действий органом местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Также, в АМКУ напомнили, что антиконкурентные действия Киевсовета заключаются в принятии решения "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли".

Добавим, что ранее ночной запрет на продажу алкоголя в столицы был признан незаконным Хозяйственным судом г.Киева, апелляционным и Окружным административным судом.

Напомним, что за торговлю алкогольными напитками в ночное время не предусмотрено никакой ответственности. А депутатам КМР за невыполнения решения судов по этому поводу грозит уголовная ответственность.