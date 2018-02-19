Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную власть

Высший совет правосудия (ВСП) обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную власть.

Такое решение ВСП принял на экстренном заседании, которое касалось угрозы министра снять охрану с судов.

Отмечается, что Высший совет правосудия считает недопустимым решение общественных споров путем насилия в любой форме и категорически осуждает факты нападений на сотрудников Национальной полиции и граждан, имевшие место во время рассмотрения Соломенским районным судом города Киева ходатайства об избрании меры пресечения 15 февраля этого года.

"Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе выполнять государственную функцию обеспечения охраны судей, размещенные на сайте министерства. Основанием для таких заявлений стало то, что Шевченковским райсудом была избрана мера пресечения в отношении участника инцидента в Соломенском райсуде м.Киева в виде личного поручительства, о чем в частности ходатайствовали нардепы. Требования в связи с этим решением суда к Высшему совету правосудия и апелляционному суду вынести определенное решение являются вмешательством и давлением на судебную власть", - зачитал заявление ВСП ее председатель Игорь Бенедисюк.

ВСП отмечает, что полиция неоднократно игнорировала заявления совета о вмешательстве и давлении на судей. В ВСП подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения статей Конституции о запрете на вмешательство в осуществление правосудия, влияние на судей.

"Несогласие с судебным решением может быть рассмотрено в рамках процессуального законодательства через обжалование в суд высшей инстанции. А вопрос о ненадлежащем действии судьи решается путем подачи соответствующей жалобы в Высший совет правосудия", - отмечается в сообщении.

Он подчеркнул, что отказ МВД охранять суды в первую очередь несет угрозу гражданам, которые имеют право на судебную защиты и безопасность которых гарантирует государство.

Сегодня, 19 февраля, правоохранители прекратили охранять Шевченковский райсуд столицы после решения отпустить из-под ареста мужчину, который 15 февраля прострелил ногу полицейскому в столкновениях под Соломенским райсудом.

Судья Шевченковского районного суда Киева принял решение отпустить из-под ареста злоумышленника, выстрелившего в полицейского во время столкновений у Соломенского районного суда.

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