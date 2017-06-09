Взносы в Пенсионный фонд не платят 4 млн граждан - В.Гройсман

Взносы в Пенсионный фонд Украины не платят четыре миллиона украинцев. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с региональными СМИ.

"По данным Минсоцполитики, по состоянию на декабрь 2016 года 94% 60-летних мужчин и более 90% 60-летних женщин имеют трудовой стаж 25 лет и более", - сказал В.Гройсман.

При этом он подчеркнул, что правительству необходимо бороться с теневой занятостью.

Он отметил, что в Украине 16,5 млн работающих граждан. "А взносы платят 12 млн граждан. У меня вопрос: где еще 4 миллиона?" - сказал Премьер.

"Первый шаг, который мы сделали с теневой занятостью, дал свои результаты. Я вам приведу пример - диапазон заработных плат. В декабре 2016 года украинцев, получавших заработную плату до 3200, было 4 200 414, а в апреле таких людей стало 2 700 000, то есть тех, кто стал получать меньшие зарплаты... Фактически у людей начали увеличиваться зарплаты", - сказал В.Гройсман.

При этом, по его словам, украинцев, которые получают зарплаты от 3200 до 4800 в декабре 2016 года было 1 млн 700 тыс., а в апреле - почти 3 млн граждан.

Как сообщал УНН, Владимир Гройсман заявил, что без изменения пенсионной системы Пенсионный фонд Украины через 3-5 лет станет банкротом.