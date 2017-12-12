Взрыв газопровода в Австрии скажется на транзите газа через Украину

Украина будет вынуждена сократить транзит российского газа для европейских потребителей через ГИС "Ужгород" в связи со взрывом вблизи газоперекачивающей станции Baumgarten в Австрии. О реальном падение транзита будет известно уже завтра, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Однозначно, взрыв, произошедший сегодня вблизи газоперекачивающей станции Baumgarten, не повлияет на обеспечение газом потребителей в Украине. Вследствие возникновения аварийной ситуации технологически Украина вынуждена будет временно сократить объемы транзита природного газа через свою территорию", - сказал Белявский.

При этом, по его мнению, объемы реверса на словацком направлении уменьшаться не будут.

"Мы планируем получать ежесуточно 22 млн куб. м газа. В то же время, из-за чрезвычайной ситуации на Baumgarten незначительное уменьшение может происходить по венгерском направлении в сторону Берегово", - сказал Белявский.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявили, что взрыв на газоперекачивающей станции в Баумгартене не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей. Как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в 2017 году закачали в газохранилища значительные объемы топлива, на 15% больше, чем в прошлом году.

"То есть, даже при условии временного прекращения или ограничения поставок газа с европейского направления, мы имеем возможность увеличить отбор газа с ПХГ для украинских потребителей", - подчеркнул Коболев. Как известно, Украина с ноября 2015 года импортирует газ только из ЕС.