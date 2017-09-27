Взрывы боеприпасов в Винницкой области не влияют на транзит газа - "Нафтогаз"

Взрывы боеприпасов на военных складах возле Калиновки Винницкой области не влияют на транзит газа по территории Украины. Об этом заявил в НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

"Ситуация с транзитом газа под контролем. Взрывы вблизи Калиновки не влияют на транзит газа по территории Украины. Транзитные магистральные газопроводы находятся более чем в 30-ти километровой зоне от места возникновения пожара", - говорится в сообщении. В НАК уточнили, что в районе чрезвычайного происшествия находятся газопроводы, которые обеспечивают газом Винницу и другие населенные пункты области.

Напомним, из-за чрезвычайной ситуации в Калиновке Винницкой области остановлена работа трех газораспределительных станций. Как сообщал УНН, из-за пожара на складах в Винницкой области эвакуированы более 30 тыс. человек. Накануне, 26 сентября, около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар. В ВСУ сообщили, что пожар охватил 10% площади военного арсенала в Винницкой области.