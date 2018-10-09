Взрывы на складах в Ичне не влияют на транзит газа через территорию Украины, - "Укртрансгаз"

Взрывы боеприпасов в районе населенного пункта Ичня Черниговской области не сказалиь на транзите газа через территорию Украины. Об этом сообщается на странице "Укртрансгаза" в Facebook.

"Чрезвычайная ситуация, которая произошла в результате пожара и взрывов на территории арсенала возле населенного пункта Ичня в Черниговской области, не влияет на транзит газа территорией Украины", - говорится в сообщении.

В 30-ти километровой зоне от места возникновения пожара, над которой было закрыто воздушное пространство, транзитные магистральные газопроводы "Укртрансгаза" не проходят. По состоянию на 11:00 ГТС работает в штатном режиме.

Для реализации контроля за развитием чрезвычайной ситуации организованы дополнительные посты мониторинга на объектах газотранспортной инфраструктуры в регионе.

В то же время сообщается, что из-за чрезвычайной ситуации без газа остаются более 5,5 тыс. потребителей. Об этом говорится на сайте Черниговской ОГА.

"Из-за вибрации, вызванной мощными взрывами, сегодня ночью на головном ГРП Ичня сработал запорный клапан, в результате чего в автоматическом режиме приостановилось газоснабжения в г. Ичне и с. Гмирянке. После этого в ПАО "Черниговгаз" было оперативно принято решение о полной остановке населенных пунктов от ГРС "Ичня" и частичную остановку от ГРС "Лосиновка" и ГРС "Малая девица", которые также попадают в опасную п'ятнадцятикілометрову зону", - заявили на предприятии.

Стоит заметить, что после перекрытия задвижек газ все равно остался в коммуникациях, и любой участок газопровода может стать очагом опасности.

В настоящее время силами аварийно-диспетчерской службы ПАО "Черниговгаз" прекращено распределение газа жителям 11 населенных пунктов в Ичнянском и Прилуцком районах: м. Ичня, с. Гмирянка, с. Буримка, с. Гужовка, с. Иржавец, с. Крупичполе, с. Максимовка, с. Рожновки, с. Монастырище, с. Заудайка, с. Обичев. В результате этого без газа остается 5515 домохозяйств.

"Как только стало известно о чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале, служба 104 "Черниговгаза" в оперативном режиме начала аварийные отключения. На территории пораженных населенных пунктов пролегают газопроводы всех давлений - низкого, среднего и высокого, поэтому, чтобы избежать масштабных аварий на газопроводах и оббъектах, газовики предприняли всех необходимых действий по обеспечению в первую очередь безопасности населения", - сообщил технический директор ПАО "Черниговгаз" Виталий Черчович.

В зону отключения попали 9 ГРП, 28 ШГРП, почти 43 км газопроводов высокого давления, более 135 км среднего и около 60 км низкого давления.

Обследование газопроводов и восстановления газоснабжения до окончательного выяснения ситуации и полного прекращения взрывов речь не идет. Сначала "Черниговгаз" проверит газораспределительную сеть на целостность и проведет обследование системы на герметичность, и только после этого будет принято решение о восстановлении газоснабжения населенных пунктов. К проведению этих мероприятий будет задействовано около 50 человек личного состава и необходимая спецтехника.

Как сообщалось, взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Ичня начались около четырех утра. На месте происшествия организовали штаб ликвидации пожара. Туда выехал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Также в районе населенного пункта Ичня закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов.

В ГосЧС также сообщили, что в зону отселения попадают около 20 тыс. человек, из них 10 тыс. уже эвакуированы.

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