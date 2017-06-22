The Wall Street Journal: Пять причин снижения нефтяных цен

На этой неделе нефтяные цены имели тенденцию к снижению, и многое говорит о том, что перенасыщение нефтяного рынка не очень скоро пойдет на убыль.



На этой неделе нефтяные цены впервые с лета прошлого года поползли вниз на фоне многочисленных признаков, говорящих о том, что избыток нефти на мировом рынке прекратится нескоро. Перепроизводство оказалось невосприимчивым к тем ограничениям, которые установила Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники из числа ведущих добывающих стран, таких как Россия, которая в прошлом месяце продлила действие соглашения об ограничении добычи.

Существует пять причин, не позволяющих нефти подняться.

1. Непредсказуемые факторы, такие как Нигерия и Ливия

Добыча нефти в раздираемой конфликтами Ливии, которую освободили от участия в сделке ОПЕК, удивляет всех своим ростом. Несмотря на продолжающуюся гражданскую войну в этой стране, которая обладает крупнейшими в Африке нефтяными запасами, добыча в Ливии недавно выросла до 885 тысяч баррелей в день, то есть, примерно в три раза по сравнению с прошлым годом. Нигерия, также не участвующая в соглашении ОПЕК из-за атак боевиков на ее нефтяную инфраструктуру, — это еще одна темная лошадка. В прошлом месяце она увеличила добычу до 1,68 миллионов баррелей в день, достигнув самого высокого показателя за год, судя по данным ОПЕК.

2. Сделка ОПЕК

Снижение цен происходит, несмотря на заключенное в прошлом месяце ОПЕК и еще 10 нефтедобывающими странами соглашение о продлении ограничений на добычу, которые до конца марта 2018 года будут составлять 1,8 миллиона баррелей в день. Но несмотря на соблюдение в общем и целом условий данного соглашения его участниками, ОПЕК на прошлой неделе признала, что ее усилия не дают того скорого результата, на который она надеялась. В понедельник аналитики Morgan Stanley заявили о том, что избыток нефти в следующем году увеличится, если ОПЕК не снизит квоты или не продлит соглашение до конца 2018 года.

3. Переполненные емкости

ОПЕК надеялась, что ей удастся уменьшить мировые запасы нефти в хранилищах. Но в апреле объем запасов Организации экономического сотрудничества и развития, в состав которой входят 35 стран с развитой экономикой и промышленностью, увеличился на 18,6 миллиона баррелей, и теперь этих запасов больше, чем в прошлом году, когда ОПЕК договорилась о сокращении добычи. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство, которое дает рекомендации государствам о тенденциях на рынках энергоресурсов. Многие аналитики полагают, что во второй половине года запасы начнут снижаться из-за сокращения добычи и повышения спроса. Но все равно, «мировые запасы нефти в хранилищах убывают гораздо медленнее, чем ожидалось, и остаются на рекордно высоком уровне», сказал аналитик Карстен Менке (Carsten Menke), работающий в фирме Julius Baer.

4. Рост добычи в США

Добыча в США остается на высоком уровне, несмотря на падение нефтяных цен. Американские компании, добывающие сланцевую нефть, пережили снижение цен, сосредоточившись на самых лучших участках и внедрив технические усовершенствования. Сегодня некоторые компании могут быть рентабельны даже при цене 40 долларов за баррель. Согласно оценкам Международного энергетического агентства, в среднем в этом году поставки нефти в США увеличатся почти на пять процентов, а в 2018 году почти на восемь процентов. В таких условиях американские производители могут обогнать даже Саудовскую Аравию по объемам ежедневной добычи.

5. Спекулятивный ажиотаж

Перед майской встречей ОПЕК такие биржевые игроки как хедж-фонды и прочие крупные инвесторы сделали рекордное количество ставок на увеличение нефтяных цен. Когда ОПЕК разочаровала трейдеров, отказавшись от более серьезных ограничений и от продления сделки на больший срок, инвесторы начали сдавать назад, что усугубило ценовое падение.

Ставки на повышение цен марки Brent (длинные чистые позиции) на прошлой неделе упали примерно наполовину по сравнению с рекордными показателями февраля, о чем свидетельствуют данные Intercontinental Exchange Inc. «В данный момент длинные позиции — это самоубийство, — заявил аналитик из PVM Тамаш Варга (Tamas Varga). — Настроения на рынке — пессимистичные, и всем заправляют спекулянты».

Георги Канчев