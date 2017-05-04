Western Union прекращает переводы из России в Украину - СМИ

Международный оператор денежных переводов Western Union прекращает переводить средства из России в Украину без открытия банковского счета. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости".

Как сообщается, решение вступает в силу 5 мая 2017 года.

Причиной принятия компанией такого решения стал закон о финансовых санкциях, принятый правительством Российской Федерации в ответ на санкции Украины против российских банков и платежных систем. Указанный закон также вступает в силу 5 мая.

Напомним, Национальный банк Украины обновил порядок применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 сентября 2016 года против России.

Ранее Национальный банк Украины предложил запретить российским банкам с государственным капиталом все операции, направленные на выведение средств из Украины.

К таким операциям регулятор отнес выплаты дивидендов, погашение кредитов рефинансирования, оплата других внешних задолженностей, а также операции по переводу средств.

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