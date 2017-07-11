Wizz Air объявил спецтарифы для пассажиров отмененных рейсов Ryanair

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия), крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе объявила о новых специальных тарифах - от EUR15 евро для пассажиров, которых коснулась ситуация с отменой всех рейсов крупнейшей авиакомпании Европы - лоу-коста Ryanair (Ирландия) из Украины.

Согласно пресс-релизу венгерского перевозчика, пассажиры, имеющие билеты на отмененные рейсы Ryanair между Киевом и Лондоном или Эйндховеном, а также - Львовом и Берлином или Вроцлавом, могут забронировать рейсы Wizz Air через его сайт или колл-центр авиакомпании; во время путешествия им нужно будет иметь с собой оригинальное бронирования.

Указанные тарифы действуют на полет в одну сторону с учетом налогов и обязательных сборов для путешествий до 30 ноября 2017 года, с учетом наличия мест. Количество билетов ограничено вместимостью самолета.

Перебронирование должно быть осуществлено до 17 июля.

"Wizz Air запускает тарифы от EUR15 до EUR35, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров Ryanair, на которых повлияла сегодняшняя отмена рейсов этой авиакомпании. Wizz советует бронировать места как можно быстрее, поскольку предложение по специальным ценам будет доступна в соответствии с наличием свободных мест", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день Wizz Air предлагает своим пассажирам 21 лоу-кост маршрут в восемь стран из аэропортов Львова и Киева.

С 2008 года авиакомпания перевезла на своих рейсах более 4,8 млн пассажиров на рейсах в сети Wizz из Украины.

Как сообщалось, Ryanair в понедельник вечером, 10 июля, объявил об отмене своего запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушило соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

"Мы сожалеем о том, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", - прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).

По его словам, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

Он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Компания в сообщении предложила всем клиентам, которые уже купили билеты на объявленные рейсы из/в Украину связаться с ней по почте для возврата уплаченных средств.

Ранее в понедельник П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

П.Рябикин заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию днем в понедельник резко раскритиковал В.Омелян, выразивший в очередной раз предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны крупнейшей украинской госкомпании "Международные авиалинии Украины", задолжавшей бюджету около 400 млн грн

Министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора, а также авиакомпанию МАУ в срыве работы Ryanair в Украине.

По материалам: Интерфакс-Украина