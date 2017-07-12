Wizz Air открывает новые направления в Европу

Лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила об открытии новых рейсов из Украины. Об этом главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс сообщил на пресс- конференции представителей авиакомпании, передает Lowcostavia.com.

Как сообщается, на пресс-конференции представители компании рассказали о планах дальнейшего развития на украинском рынке.

В частности, с 19 апреля 2018 года Wizz Air планирует открыть новые направления: Киев - Лиссабон и Киев - Таллинн. сообщает Lowcostavia.com.ua

Рейсы Киев - Лиссабон и Киев - Таллинн авиакомпания планирует выполнять три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, лоукост-авиакомпания Ryanair 10 июля объявила об отмене своего запланированного входа в Украину. В Ryanair при этом заявили, что аэропорт"Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта.

"Мы сожалеем о том, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", - прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен.

После этого министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в ситуации, кроме "Борисполя", виноват и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

В то же время в самом "Борисполе" заявили, что Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству.