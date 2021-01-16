Я сподіваюся, що не буде віялових відключень електроенергії, - Вітренко

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко сподівається, що в Україні, попри дефіцит електроенергії, вдасться найближчим часом уникнути віялових відключень

Про це він заявив в інтерв'ю DW.

"Зараз у нас є дефіцит електроенергії на ринку", - зазначив Вітренко.

За його словами, це пов'язано з низьким виробітком енергії на сонячних та вітрових електростанціях через погодні умови.

"У нас не вистачає вугілля на складах і з наступного понеділка ми включаємо газомазутні блоки, тому що спостерігається дефіцит електроенергії", - продовжив Вітренко.

Брак вугілля на складах він пояснив тим, що останній квартал минулого року теплові електростанції працювали на піку потужностей, оскільки на ремонтах перебували блоки атомних електростанцій. За його словами, дефіцит електроенергії становить тисячі мегават, який планують покрити за рахунок включення газомазутних блоків.

"Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів, не буде віялових відключень електроенергії", - сказав Вітренко.

Він додав, що Україна має стати частиною великої європейської енергосистеми, щоб такі ситуації не повторювалися в майбутньому.