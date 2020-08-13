Яблука, морква і гречка подорожчали найбільше з початку року, - Держстат

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в липні 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Держстату, передає Цензор.НЕТ.

За даними статистичного відомства, за січень-липень яблука подорожчали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морква - на 126,3% до 14,5 грн за кг, ціни на крупу гречану - на 33,7% до 37,2 грн за кг.

Цибуля подешевшала на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйця - на 23,1% до 16,2 грн за десяток, куряче філе - на 16% - до 84,8 грн за кг.

Хліб пшеничний з борошна вищого сорту подорожчав з 23,91 грн до 24,94 грн, батон - з 13,86 до 14,03 грн. Молоко подешевшало на 2% - до 24,9 грн за літр. Картопля подешевшала на 6% - до 12,6 грн за кіло.

За січень-липень сигарети преміум-класу подорожчали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 літра.

Бензин марки А-92 подешевшав з 26,98 грн до 21,49 грн, дизельне паливо - з 27,45 до 21,85 грн.