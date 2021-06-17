Як Слуги Народу підвісили всіх громадян на Податковий гачок?

Памятаєте писав, що після оголошення війни олігархам Слуги почнуть розкуркулювати малий та середній бізнес?

Залізуть в кишеню до кожного громадянина?

Так от, цей день настав. Навіть швидше ніж я думав. У середу Слуги Народу ухвалили законопроект, яким підвісили всіх громадян на Податковий гачок

Офіційно. Парламент ухвалив закон про податкову амністію - добровільне декларування активів громадянами.

По факту цим законом підвісили на гачок правоохоронних органів всіх громадян.

Маєте майно і немаєте документів про сплату податків на доходи з 2005 року?

Матимите купу проблем і клопотів.

У вас квартира понад 120 кв.м? Будинок понад 240 кв.м? Садовий будинок чи літня кухня понад 60 метрів?

Готуйтесь заплатити 5% від оціночної вартості.

До речі, за оцінку майна теж потрібно буде заплатити

Чому ми повинні заплатити?

Ну тому що Слуги Народу вважають це понад нормовою власністю і вважається вкраденим із ухилянням від сплати податків

Тобто якщо ви не зберегли довідки про сплату податків з 2005 року - готуйтеся доплачувати суттєві суми.

А те що податкові документи про сплату податків громадяни та підприємці зберігаються не більше трьох років - владу не хвилює. Або збирайте довідки, або доплачуйте, або платіть штраф.

Скільки ви заплатите?

За цим Законом до бюджету потрібно буде сплатити:

5 % з легалізованих активів в Україні

7-9 % із закордонних активів

2.5 % з ОВДП (вкладення всіх нелегальних коштів в облігації Міністерства фінансів мінімум на рік).

Також за Законом можна взяти розстрочку на 3 роки за ставками 6 %, 11.5% та 3%.

Але це лиш питання відтермінування. Заплатити все одно прийдеться.

ЄС та Батьківщина голосували проти цього "розкуркулення громадян"

Голос - частково дав голоси

Слуги народу вже потирають руки і прогнозують що це дасть мільярди до Державного бюджету.

А те що цей закон суперечить строкам давності відповідальності за несплату податків, які становлять 10 років - нікого не хвилює!

Чому? Все просто. В Державному бюджеті уже не дірка. Там ДІРА.

І коштів у бюджеті на оплату всіх хатєлок Зеленського - давно не має.

От і шукають можливості як здерти додаткові кошти з громадян.

Парадокс, але закон не стосуєтсья олігархів, великий бізнес чиновників та - правоохоронців

Перші - давно все правльно оформили.

Всі інші - легалізували свої доходи через електронні декларації.

А от якщо ви були заробітчанином, малим бізнесменом, працювли на будівництві тощо - ви тепер податковий ворог держави номер ОДИН

Вам дається рік аби ви добровільно сплатити кошти.

Якщо ні - вас чекає кримінальна відповідальність.

Але добровільне внесення інформації вас не врятує. Чому? Бо в законі відсутні реальні гарантії для декларантів.

Як збереження репутації, так і безпеки для потенційних учасників декларування через можливі витоки інформації.

Проєкт містить лише рамкові гарантії, а майже будь-яка помилка в декларації призводить до донарахування податку за ставкою 18% і втрати імунітету від перевірок і розслідувань. Тож експерти прогнозують масове ухиляння громадян від так званного "добровільного декларування."

Тож чекаємо як вже дуже скоро податкова та правоохоронці почнуть ходити до громадян.

І будуть пропонувати як у тій казці "будемо битися чи миритися?" "доплачувати" чи "домовлятися?"

Тож скоро на місцях з людей знову почнуть дерти кошти. От тільки підуть вони не до бюджету, а в кишені місцевих правоохоронців та податківців.

Ну і звісно чекаємо удару по рейтингам Зеленського. Такої наруги як залізти в кишеню - більшість українців йому точно не пробачать.

Якби Слуги справді хотіли зробити амністію вони б:

- ввели подання нульової декларації без сплати додаткових податків

- спростили подальшу легалізацію економічної діяльності декларантам

Але такий шлях не дасть головного - грошей до бюджету.

Ну що ж, тепер слова за Зеленським. Сподіваюсь у нього вистачить здорового глузду не підписувати закон "про розкуркулення громадян."

Спостерігаємо

Віктор Таран

політичний експерт





