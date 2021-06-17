Як Слуги Народу підвісили всіх громадян на Податковий гачок?

Памятаєте писав, що після оголошення війни олігархам Слуги почнуть розкуркулювати малий та середній бізнес?
Залізуть в кишеню до кожного громадянина?
Так от, цей день настав. Навіть швидше ніж я думав. У середу Слуги Народу ухвалили законопроект, яким підвісили всіх громадян на Податковий гачок
Офіційно. Парламент ухвалив закон про податкову амністію - добровільне декларування активів громадянами.
По факту цим законом підвісили на гачок правоохоронних органів всіх громадян.
Маєте майно і немаєте документів про сплату податків на доходи з 2005 року?
Матимите купу проблем і клопотів.
У вас квартира понад 120 кв.м? Будинок понад 240 кв.м? Садовий будинок чи літня кухня понад 60 метрів?
Готуйтесь заплатити 5% від оціночної вартості.
До речі, за оцінку майна теж потрібно буде заплатити
Чому ми повинні заплатити?
Ну тому що Слуги Народу вважають це понад нормовою власністю і вважається вкраденим із ухилянням від сплати податків
Тобто якщо ви не зберегли довідки про сплату податків з 2005 року - готуйтеся доплачувати суттєві суми.
А те що податкові документи про сплату податків громадяни та підприємці зберігаються не більше трьох років - владу не хвилює. Або збирайте довідки, або доплачуйте, або платіть штраф.
Скільки ви заплатите?
За цим Законом до бюджету потрібно буде сплатити:
5 % з легалізованих активів в Україні
7-9 % із закордонних активів
2.5 % з ОВДП (вкладення всіх нелегальних коштів в облігації Міністерства фінансів мінімум на рік).
Також за Законом можна взяти розстрочку на 3 роки за ставками 6 %, 11.5% та 3%.
Але це лиш питання відтермінування. Заплатити все одно прийдеться.
ЄС та Батьківщина голосували проти цього "розкуркулення громадян"
Голос - частково дав голоси
Слуги народу вже потирають руки і прогнозують що це дасть мільярди до Державного бюджету.
А те що цей закон суперечить строкам давності відповідальності за несплату податків, які становлять 10 років - нікого не хвилює!
Чому? Все просто. В Державному бюджеті уже не дірка. Там ДІРА.
І коштів у бюджеті на оплату всіх хатєлок Зеленського - давно не має.
От і шукають можливості як здерти додаткові кошти з громадян.
Парадокс, але закон не стосуєтсья олігархів, великий бізнес чиновників та - правоохоронців
Перші - давно все правльно оформили.
Всі інші - легалізували свої доходи через електронні декларації.
А от якщо ви були заробітчанином, малим бізнесменом, працювли на будівництві тощо - ви тепер податковий ворог держави номер ОДИН
Вам дається рік аби ви добровільно сплатити кошти.
Якщо ні - вас чекає кримінальна відповідальність.
Але добровільне внесення інформації вас не врятує. Чому? Бо в законі відсутні реальні гарантії для декларантів.
Як збереження репутації, так і безпеки для потенційних учасників декларування через можливі витоки інформації.
Проєкт містить лише рамкові гарантії, а майже будь-яка помилка в декларації призводить до донарахування податку за ставкою 18% і втрати імунітету від перевірок і розслідувань. Тож експерти прогнозують масове ухиляння громадян від так званного "добровільного декларування."
Тож чекаємо як вже дуже скоро податкова та правоохоронці почнуть ходити до громадян.
І будуть пропонувати як у тій казці "будемо битися чи миритися?" "доплачувати" чи "домовлятися?"
Тож скоро на місцях з людей знову почнуть дерти кошти. От тільки підуть вони не до бюджету, а в кишені місцевих правоохоронців та податківців.
Ну і звісно чекаємо удару по рейтингам Зеленського. Такої наруги як залізти в кишеню - більшість українців йому точно не пробачать.
Якби Слуги справді хотіли зробити амністію вони б:
- ввели подання нульової декларації без сплати додаткових податків
- спростили подальшу легалізацію економічної діяльності декларантам
Але такий шлях не дасть головного - грошей до бюджету.
Ну що ж, тепер слова за Зеленським. Сподіваюсь у нього вистачить здорового глузду не підписувати закон "про розкуркулення громадян."
Спостерігаємо
Віктор Таранполітичний експерт