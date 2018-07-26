Яресько рассказала, как стабилизировать украинскую экономику

Для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в Украине, критически важно договорится с Международным валютный фондом (МВФ).

Об этом в интервью НВ заявила экс-министр финансов Украины Наталья Яресько.

"Транш от МВФ и продолжение сотрудничества с фондом - это жест доброй воли международного сообщества в отношении Украины, и сегодня он нам очень важен", - сказала она.

По ее словам, условия МВФ помогают реализации политической воли в стране. Они усиливают реформистов и их политическую волю делать тяжелые, сложные и иногда очень болезненные изменения.

Яресько считает, что ускорить экономический рост страны может уменьшение потоков, которые финансируют коррупцию, а их источники - большие государственные предприятия и монополии.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц- два.

Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

В мае в НБУ заявили, что рассчитывают, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд.