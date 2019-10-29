Ярославский готов вложить $100 млн в строительство нового аэропорта в Донецке

Бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский готов построить новый аэропорт в Донецке и инвестировать в него $100 млн.

Об этом он заявил на инвестфоруме в Мариуполе во вторник, 29 октября.

"Я готов отстроить Донецкий аэропорт, если создадут условия. Уже занимаюсь аэропортом в Днепре. Но для этого нужна господдержка", - отметил Ярославский в комментарии НВ.

Он также заявил, что не очень верит в планы правительства привлечь в Украину $50 млрд инвестиций за пять лет, и напомнил, что экс-президент Виктор Янукович обещал привлечь $200 млрд инвестиций.

"Я долго думал и решил дать $100 млн и построить новый аэропорт в Донецке. С учетом того, что я в этом понимаю, наша компания имеет опыт и строительства, и эксплуатации. Я готов построить новый аэропорт на месте разрушенного полностью старого", - добавил Ярославский.

Он подчеркнул, что реализация проекта будет возможна после завершения процесса реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину.

Ранее группа DCH Ярославского высказала заинтересованность в реконструкции Днепровского аэропорта. Она также занималась строительством аэропорта Харьков.

Во время военных действий в 2014-2015 гг. аэропорт Донецк был полностью разрушен. До этого, перед футбольным чемпионатом Евро-2012, его реконструировали - был открыт новый семиэтажный терминал и взлетная полоса.

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