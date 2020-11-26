Ярославський закликав Зеленського врятувати "Мотор Січ" від краху, а Україну - від арбітражного позову

Близько трьох місяців тому китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили до Мін'юсту України повідомлення про початок інвестиційного спору на $3,5 млрд.з державою Україна.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитку в розмірі $3,5 млрд.

Про це йдеться в офіційному відкритому зверненні власника та президента групи DCH Олександра Ярославського до Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій ВРУ.

У тексті цього документа Олександр Ярославський нагадує, що близько трьох місяців тому китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про початок інвестиційного спору на $3,5 млрд з державою Україна. А відповідно до світової практики, такий термін відводиться для доарбітражного врегулювання ситуації, яке в цьому випадку так і не відбулося. Він попереджає, що до початку розгляду інвестиційного спору по ПАТ "Мотор Січ" залишаються лічені дні.

"Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", і в їх числі наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади, що порушують двосторонню україно-китайську угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій від 31.12.1992 р.і не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі. Експерти найбільш шанованих юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних законних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" внесли свій внесок у розвиток української економіки та відродження промисловості. З високим ступенем ймовірності, так само вважатиме і міжнародний арбітражний суд", - зазначає Ярославський у своєму зверненні.

Як повідомлялося раніше, інтереси китайських інвесторів "Мотор Січ" захищатимуть імениті міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper і Bird&Bird, в штаті яких працюють автори фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод. Крім того, одним з партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Харріс, яка мала бути приведена до присяги в якості віце-президента США 20 січня.

Олександр Ярославський підкреслює у своєму зверненні, що з кожною хвилиною ситуація з ПАТ "Мотор Січ" ускладнюється.

"Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти в майбутньому несприятливий розвиток подій, який може завдати серйозної шкоди фінансовому становищу нашої держави і його міжнародному реноме. Тим більше, що дуже значної шкоди в наявності вже зараз. ПАТ "Мотор Січ" - одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст - сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій в модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає все складнішою і незворотнішою".

Однак у вищого керівництва країни, на його думку, ще є можливість зупинитися, не дійшовши до точки неповернення.

"У вас як історичних діячів, яким український народ довірив важелі державного управління, є шанс припинити ескалацію конфліктної ситуації і прийняти знакове і далекоглядне рішення - покласти край порушенню прав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ". І чим швидше це буде зроблено, тим краще для України, Запорізького регіону і багатотисячного колективу підприємства. Я вірю, що цей шанс буде використаний, а подвійні стандарти і політично мотивоване переслідування законного бізнесу залишаться в минулому. І прошу Вашої участі в долі ПАТ "Мотор Січ", поки ще не пізно", - закликає Ярославський.

Бізнесмен підкреслює, що його група DCH має успішний досвід відродження великих промислових підприємств, тому може виступити, в тому числі і гарантом захисту національних інтересів України в реалізації спільного україно-китайського проекту в сфері розвитку авіаційної індустрії та двигунобудування. А також є гарантом дотримання національних інтересів України в ситуації з ПАТ "Мотор Січ". "Якщо у когось через нестачу інформації є якісь побоювання щодо відповідності комерційної угоди приватних юридичних осіб національним інтересам України, то група DCH, придбавши 25 % +1 акцій ПАТ "Мотор Січ", є гарантом дотримання цих інтересів. В інвестиційному портфелі DCH достатньо прикладів успішного антикризового управління, коли фінансові вливання і ефективний менеджмент повертали промислові підприємства до життя, щоб бути впевненими в успіху і на цей раз", - пише він.

Олександр Ярославський входить до ТОП-10 найбільш заможних українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes Ukraine-2020. На початку серпня поточного року його група DCH заявила про початок співпраці з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings. У повідомленні на офіційно сайті групи сказано, що "сторони будуть вести всебічну співпрацю, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, Запорізького ПАТ "Мотор Січ". Група DCH має багатий досвід відновлення і модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка". Силами DCH був побудований і ефективно адмініструється сучасний аеропорт в Харкові, нині DCH бере участь у проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі в якості приватного інвестора аеровокзального комплексу".