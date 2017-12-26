Ярославскому вернули на доработку документы для покупки Проминвестбанка

Национальный банк Украины (НБУ) вернул бизнесмену Александру Ярославскому для доработки пакет документов, который был подан для покупки российского Проминвестбанка.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что пакет документов был возвращен в связи с его некомплектностью.

14 июля в НБУ поступило письмо от представителей Ярославского, в котором было выражено намерение в будущем подать в НБУ пакет документов для согласования приобретения существенной доли участия в Проминвестбанке.

Кроме того, в апреле НБУ получил от двух граждан пакеты документов для согласования приобретения участия в ПИБе, но не назвал потенциальных покупателей.

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Напомним, что 8 декабря НБУ получил от "гражданина Украины" пакет документов для приобретения существенного участия в Проминвестбанке (ПИБ) в размере 99,7% его уставного капитала.