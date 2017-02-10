Юнкер похвалил Гройсмана за усилия по отмене моратория на экспорт украинского леса и пообещал 600 миллионов евро

Президент Еврокомиссии напомнил, что среди условий выделения 600 миллионов евро помощи Украине Евросоюз "указывал на снятие запрета на экспорт древесины".

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что в ближайшие недели будут выделены 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Юнкер отметил, что украинское правительство проводит реформы, и добавил: "Этого достаточно, чтобы выделить в ближайшие недели 600 миллионов".

"Это произойдет в ближайшие недели, потому что после того, как вы видите усилия, направленные на реформы, украинцы имеют право получить что-то обратно. Первое решение, которое я принял вчера вечером, было о том, что мы должны выделить второй транш в ближайшие недели", - заявил он.

Также было принято во внимание решение правительства по законопроекту относительно экспорта леса-кругляка в Европейский Союз.

"Я должен сказать, что Украина в последние два-три года проводит реформы. В то время, как правительство внедряет проект закона о моратории на экспорт леса, для меня этого достаточно, чтобы выделить 600 миллионов, которых ожидают украинцы. Мы поддерживаем Украину не только в конфликте с Россией, но и в целом", - подчеркнул Юнкер.

При этом Юнкер напомнил, что среди условий выделения второго транша макрофинансовой помощи Украине европейская сторона "указывала на снятие запрета на экспорт древесины".

"И мы ожидаем, что парламент это сделает. Я отметил, что премьер и его правительство внесли этот проект закона в парламент, правительство прилагает усилия, чтобы это произошло, и мы довольны тем, как премьер- министр с этим справляется", - добавил президент ЕК.

"Мы договорились, что перед началом выступим дуэтом - украинско- люксембургским дуэтом для всего мира, потому что он совершенно не способен петь", - сказал президент ЕК.

В ответ Гройсман отреагировал: "Мы об этом договорились".

Как сообщал УНИАН, снятие моратория на экспорт леса-кругляка, введенного в 2015 году сроком на 10 лет, а также организация выплат внутренним переселенцам, являются ключевыми условиями выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 600 млн евро.

В декабре 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Верховной Раде заявил, что вопрос возобновления экспорта леса-кругляку в страны Евросоюза или продления существующего в Украине моратория на такой экспорт должен быть решен в соответствии с национальными интересами и в рамках переориентации от экономики сырьевого типа к экономике производства конкурентного продукта.

Справка УНИАН. Украина в 2015 году ввела мораторий на экспорт древесины как единственно возможной на тот момент меры, которая позволила навести порядок в сфере вырубки леса и оборота продукции лесного хозяйства. Вместе с тем, это решение вызвало много критики со стороны ЕС. В частности, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём отметила, что мораторий противоречит нормам Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В Украине единой позиции относительно моратория на экспорт древесины нет.

